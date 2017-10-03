المرض يغيب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في ألمانيا

توفي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني عن عمر يناهز 84 عاما.

وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه طالباني أن السياسي البارز توفي بمستشفى في ألمانيا بسبب مرض عضال كان يعاني منه على مدى خمس سنوات.

وولد طالباني في ال 12 من تشرين الثاني عام 1933 في قرية كلكان شمال العراق والتحق بكلية الحقوق في بغداد عام 1953 وتخرج منها عام 1959 وأسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975 وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تولى رئاسة الجمهورية من العام 2005 حتى العام 2014.

ومن المقرر أن يصل جثمانه إلى مدينة السليمانية شمال العراق.