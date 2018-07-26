المركز الروسي: الإرهابيون يجهزون لعدة هجمات في سورية

أفاد مركز المصالحة الروسي في حميميم بأن إرهابيين من عدة جماعات، بما فيها “جبهة النصرة”، يعدون لهجمات تستهدف مواقع في سورية، وتركز حدتها على عدة جبهات في آن واحد.

مدير المركز اللواء أليكسي تسيغانكوف بين أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن قادة ميليشيات “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سورية” و”صقور الشام” و”فيلق الشام”، اتفقوا على إنشاء مقر عمليات مشترك لشن هجوم ضد مواقع وحدات الجيش العربي السوري.

تسيغانكوف لفت إلى أنه لوحظ تركز مجموعات كبيرة، في آن واحد، على عدة اتجاهات، جبال شمال اللاذقية، ووادي الغاب عند حدود محافظتي حماة وإدلب، والمناطق الواقعة غرب مدينة حلب.

كما أشار إلى أن هذه الجماعات أرسلت تعزيزات وكوادر نخبة من الإرهابيين إلى تلك المناطق، بالإضافة إلى عربات مدرعة.