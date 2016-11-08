المركز العربي «أكساد» يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية

أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية” باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والفرنسية وجاء المعجم في 590 صفحة من القطع الكبير.

وأوضح المدير العام للمركز الدكتور رفيق علي صالح أن ما يشهده عالمنا المعاصر من تنوع وتطور علمي سريع أدى لتراكم معرفي في المصطلحات العلمية الأجنبية في ميادين العلم المختلفة ومنها مجال الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن المركز العربي أكساد بادر بإنجاز مشروع المعجم نتيجة افتقار المكتبة العربية الزراعية لمعاجم متخصصة في هذا المجال.

وأكد صالح أهمية المعجم بالنسبة للباحثين العرب، معتبرا أن توحيد المصطلح يؤدي إلى لغة علمية موحدة على مستوى الوطن العربي ما يدعم التواصل العلمي بين الباحثين والخبراء العرب ويوسع نطاق المعرفة من خلال استخدامه في المراحل الدراسية كافة، كما في التأليف والترجمة.

يذكر أن المركز العربي أكساد عقد في وقت سابق من هذا العام ورشة عمل علمية في بيروت حول تأليف معجم موحد للدول العربية للمصطلحات العلمية في مجال الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة خبراء من سورية ومصر والعراق والجزائر وتونس حيث تم الاتفاق على تولي المركز إصدار المعجم قبل نهاية العام الحالي.