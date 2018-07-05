المركز الوطني للزلازل: سلسلة هزات أرضية في طبريا والحدود السورية التركية

أعلن المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط والثروة المعدنية أنه تم رصد خمس هزات أرضية وقعت فجر أمس في منطقة بحيرة طبريا شمال شرق فلسطين وهزتين أرضيتين قرب الحدود السورية التركية.

وأوضحت الدكتورة رندا محمد مدير عام المركز أن الهزة الأولى وقعت في منطقة طبريا عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي وبقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 15 كيلومترا فيما وقعت الهزة الثانية عند الساعة الرابعة و58 دقيقة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم ووقعت الثالثة عند الساعة السادسة و41 دقيقة بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر وعمق 3 كم أما الهزة الرابعة فوقعت عند الساعة السادسة و52 دقيقة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم ووقعت الهزة الخامسة عند الساعة السابعة و19 دقيقة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم.

وأضافت محمد انه تم تسجيل هزتين أرضيتين مساء أمس على الحدود السورية التركية الأولى عند الساعة الرابعة و16 دقيقة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 9 كم فيما وقعت الهزة الثانية عند الساعة السادسة و32 دقيقة بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر وعمق 20 كم.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.