المرينغي يقسو على ضيفه ليغيا البولندي

دك ريال مدريد شباك ضيفه ليغيا وارسو البولندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، 18 تشرين الأول، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بسط الفريق الملكي سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية وحصر خصمه في منطقته، وترجم أفضليته إلى هدفين متتاليين الأول سجله الجناح الويلزي الطائر “النفاثة” غاريث بيل الذي توغل من الخاصرة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة في الدقيقة 16، أما الثاني فقد جاء عند الدقيقة 20 بـ “نيران صديقة” بعد تسديدة الظهير الأيمن البرازيلي مارسيلو، قائد الميرنجي، اصطدمت كرته بالبولندي توماش يودلوفيتش، لاعب خط وسط الضيوف، فغيرت من مسارها وعانقت شباك مواطنه الحارس أركاديوتس مالياج.

واستغل الفريق الهولندي الثغرات الكبيرة في خط الدفاع الملكي، وقلص الصربي ميروسلاف رادوفيتش، لاعب خط وسط ليغيا وارسو، النتيجة في الدقيقة 22 بهدف سجله من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه بعد خطأ ساذج أرتكبه الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو.

وأضاف اللاعب الشاب ماركو أسينسيو الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة على طبق من ذهب هيأها له زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعزز البديل لوكاس فاسكيتس تقدم أصحاب الأرض في الشوط الثاني عند الدقيقة 68 بتسديدة رائعة (عالطاير)، وذلك بعد أربع دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بدلا من زميله الكولومبي خاميس رودريغيز، ومن تمريرة رائعة من زميله الآخر ألفارو موراتا، الذي دخل معه إلى أرضية “سانتياغو بيرنابيو” بدلا من صاحب الهدف الأول غاريث بيل.

وعاد ألفارو موراتا وأحرز بنفسه الهدف الخامس في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى القريبة الضيقة، بعد تمريرة أخرى من رونالدو، الذي لم يحالفه الحظ في التسجيل في هذه المباراة التي جرت على ملعب “سانتياغو برنابيو”.