المستشار النمساوي يطالب بفتح تحقيق حول تمويل نظام أردوغان لمراكز تجسس في النمسا

طلب المستشار النمساوي كريستيان كيرن فتح تحقيق خاص وفوري حول قضية تمويل النظام التركي لمؤسسات وجمعيات تركية في النمسا بغرض التجسس.

ونقلت صحيفة “الكرونه تسايتونغ” عن مصادر في المستشارية النمساوية قولها إن “كيرن وبعد اجتماع عقده مع منسق الشؤون الأمنية في حزب الخضر المعارض بيتر بيلز واطلاعه على تقارير أمنية متعددة شدد على ضرورة البدء بتحقيق مالي سريع لمعرفة خلفيات وماهية تمويل تتلقاه المؤسسات والجمعيات التركية في النمسا”.

من جهته أشار بيلز إلى أن العديد من الوثائق السرية من نحو ثلاثين مصدرا في السفارات الأوروبية التي تم تسريبها إلى المنسق الأمني تؤكد الشكوك في تلقي تلك الجمعيات والمؤسسات وأهمها “المركز التركي الإسلامي الثقافي” تمويلا من نظام رجب طيب أردوغان لدعم شبكة تجسس تعمل لمصلحة أنقرة في ملاحقة معارضي النظام التركي وخلق أجواء عدم استقرار وبلبلة في المجتمع النمساوي والسعي للتحكم بالجالية التركية والإسلامية في النمسا.

وكانت الشرطة الألمانية داهمت في وقت سابق اليوم منازل أربعة أئمة جوامع تشتبه بتجسسهم لمصلحة أردوغان مشيرة إلى أن هؤلاء الأئمة كانوا ينقلون معلومات عن أتباع رئيس حركة “حزمت” التركية المقيم في الولايات المتحدة عبد الله غولن إلى حكومة حزب العدالة والتنمية من خلال القنصلية التركية في مدينة كولونيا.

يذكر أن الآلاف من الأتراك قاموا بطلب اللجوء السياسي في ألمانيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف تموز العام الماضي والتي استغلها أردوغان للقيام بحملة تصفيات طالت شرائح كبيرة من المجتمع التركي ومؤسساته المدنية والعسكرية.