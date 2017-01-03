المستشار نعومكين: المحادثات المرتقبة في أستانا ليست بديلا من مسار جنيف

أكد فيتالي نعومكين المستشار السياسي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية أن المحادثات المرتقبة بين الحكومة السورية و”المعارضة” في العاصمة الكازاخستانية أستانا “ليست بديلا من مسار جنيف”.

وقال نعومكين في مقابلة مع نوفوستي الروسية اليوم: “هناك صيغة جديدة ظهرت كعملية أستانا ولكنها لا تمثل بديلا من الأمم المتحدة وقد تغدو الخطوات التمهيدية المتخذة في إطارها أكثر نجاحا من الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الأمم المتحدة في صيغة جنيف ولا سيما في حال صمود اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية”.

وأشار نعومكين إلى إمكانية تقديم نتائج المحادثات في أستانا إلى مجلس الأمن الدولي لافتا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة قيام أعضاء المجلس بمناقشة تلك النتائج.

وبدأ منتصف ليلة 30 الشهر الماضي سريان اتفاق وقف الاعمال القتالية الذى يستثني تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما تنفيذا لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.