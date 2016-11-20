المسرحية السورية «النافذة» تحقق نجاحا كبيرا في مهرجان قرطاج بتونس

حقق العمل المسرحي السوري “النافذة” الذي عرض أمس على خشبة مسرح “الحمراء” وسط العاصمة التونسية في اطار فعاليات الدورة 18 لأيام قرطاج المسرحية التي افتتحت أمس نجاحا كبيرا وحضورا جماهيريا لافتا.

وأمام جمهور حاشد حيث لم يبق كرسي واحد في المسرح فارغا عرضت وعلى مدى 60 دقيقة مسرحية “النافذة” من إنتاج وزارة الثقافة السورية وإخراج مجد فضة وتمثيل جفرا يونس ومازن الجبة.

وقد تفاعل جمهور المهرجان مع هذا العرض المقتبس عن نص للمسرحي البولندي إيرينيوش إيريدينسكي والذي يحاكي آثار الحرب الارهابية في الحياة اليومية والعلاقات الانسانية للعائلة السورية.

وقد كشفت الأضواء فور انتهاء العرض عن الدموع تسيل على الخدود وتلمع في عيون معظم الجمهور الذي وقف يصفق لأكثر مِن خمس دقائق وهو يهتف.. سورية.. سورية بينما المخرج والممثلون يحيون الجمهور رافعين شارة النصر.

يذكر أن سورية تشارك في أكثر من عرض مسرحي في هذا المهرجان الذي يختتم يوم 26 تشرين الثاني الجاري إلى جانب عروض من روسيا وفنزويلا وفلسطين ولبنان والعراق ومصر والمغرب والأردن وجزر القمر والكويت وساحل العاج وإسبانيا وبلجيكا والسودان وسويسرا وألمانيا ومالي وفرنسا والإمارات وبنين والمكسيك وتوغو والكاميرون ورواندا وتونس.