المسكيك.. إقالة مدرب مرتين في أسبوع واحد!!

أقدم فريق تشياباس المكسيكي لكرة القدم، على إقالة مدربه خوسيه ساتورنينو كاردوزو للمرة الثانية خلال أسبوع ، وذلك بعد هزيمته (0-3) أمام كروز أزول، أمس السبت، في الدوري المكسيكي.

وعاد المدرب الباراغوايني كاردوزو، الذي مني الفريق تحت قيادته بسبع هزائم في تسع مباريات، إلى تدريب الفريق من جديد بضغط من اللاعبين يوم الثلاثاء الماضي، بعد إقالته بيوم واحد.

وقال النادي في بيان: “قررت إدارة النادي والمدرب خوسيه ساتورنينو كاردوزو إنهاء التعاقد بالتراضي.. النادي وجه الشكر للمدرب على التزامه واحترافيته وإخلاصه”.

وكان تشياباس، الذي يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط، يأمل في أن تحفز الأحداث الماضية اللاعبين على تقديم الأفضل.

وسيتولى سيرجيو بوينو تدريب الفريق للمرة الثالثة إذ عمل في عام 2003 ثم في الفترة من 2013 وحتى 2015، وستكون مباراته الأولى ضد ليون يوم الأربعاء المقبل.

هذا وأدت هزيمة فريق أمريكا (0-2) أمام ليون يوم السبت الماضي، إلى إقالة المدرب إيغناسيو إمبريز من تدريب الفريق الحاصل على 12 لقبا وهو رقم قياسي، ويحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، حتى الآن.

ويتأهل أصحاب أول ثمانية مراكز بعد 17 مباراة إلى أدوار خروج الخاسر.