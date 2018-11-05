المسلحة الإيرانية.. إزاحة الستار عن مدفع إيراني جديد

خلال المناورات المشتركة للدفاع الجوي التي انطلقت اليوم، أزاحت القوات المسلحة الإيرانية الستار عن المدفع المضاد للجو (سراج) عيار 35 ملم.

وذكرت اللجنة الإعلامية للمناورات المشتركة للدفاع الجوي (الولاية 97) أن المدفع يستخدم قذائف مطورة ويتضمن رادارا ومنظومة بصرية جديدة مشيرة إلى أنه من الخطط التي نفذت في المناورات المشتركة لضرب الأهداف الجوية استخدام عدد كبير من منظومات المدفعية المضادة للجو إلى جانب المعدات الصاروخية.

وبينت اللجنة أنه بإمكان منظومة الدفاع الجوي (سراج) كشف وضرب الأهداف الجوية ومنها الأشياء الطائرة الصغيرة.