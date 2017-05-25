المشاريع الزراعية الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة..ندوة باللاذقية

تركزت الندوة التي أقامها مركز البحوث العلمية الزراعية باللاذقية في مقره اليوم حول دور المشاريع الزراعية الصغيرة في تحسين الواقع المعيشي للعاملين فيها وتحقيق التنمية المستدامة وسبل دعم المشاريع الكبيرة.

وتناولت الندوة جملة من المحاور حول مشاريع زراعية صغيرة منها انتاج الفطر المحاري وتصنيع منتجات الحمضيات بالطرق التقليدية والخياطة وتجفيف الخضار والفواكه وصناعة القش.

وأكد رئيس المركز الدكتور محمد سلهب أن المشاريع الزراعية الصغيرة في المناطق الريفية تسهم في الحد من هجرة سكان الريف للمدن وحل مشكلة البطالة وتؤمن اليد العاملة بأجور مناسبة وتحفز على الإبداع والعطاء ما يستوجب دراستها بشكل عملي لتطويرها مستقبلا.

وركز مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي في محاضرته على دور مزارع الأسماك الأسرية في عملية التنمية المستدامة لسكان المناطق الريفية لجهة تأمين حاجتهم من لحم الأسماك.

حضر الندوة عدد من الباحثين والمختصين