المشفى الوطني بمصياف يعلن نتائج اختبار انتقاء عاملين من الفئتين «4 و 5»

أعلنت الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني عن أسماء الناجحين في اختبار انتقاء عاملين من الفئتين الرابعة والخامسة.

وأوضح المدير العام للهيئة الدكتور ماهر اليونس أن عدد الناجحين في اختبار انتقاء سائقين من الفئة الرابعة بلغ 48 شخصاً فيما بلغ عدد الناجحين في اختبار انتقاء عمال عاديين من الفئة الخامسة 348 شخصاً، مبيناً أنه يمكن معرفة أسماء الناجحين في الاختبار المذكور من خلال لوحة الإعلانات في الهيئة أو عبر موقعها على شبكة الانترنت.

وحددت الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني يومي الـ 30و31 من الشهر الجاري موعداً لإجراء الفحص الشفهي لمسابقة انتقاء عدد من حملة شهادة التعليم الثانوي، فيما حددت الأول من الشهر القادم موعداً لإجراء الفحص لحاملي شهادات الإجازات الجامعية والمعاهد المتوسطة.

يشار إلى أن الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني كانت أعلنت في شهر أيار الماضي عن إجراء اختبار للتعاقد مع 35 عاملاً من حملة الشهادات والمؤهلات العلمية من الفئتين الرابعة والخامسة بصفة سائقين وعمال عاديين.