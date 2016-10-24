المشكلات العمرانية التي تواجه ريف الساحل السوري في ورشة عمل لمهندسي اللاذقية

أفردت نقابة مهندسي محافظة اللاذقية وجمعية المعماريين ورشة عمل تخصصية حول واقع العمران في ريف الساحل السوري بين الواقع وتطويره وتناولت أهم المشكلات العمرانية التي يعاني منها الريف الساحلي والحلول العملية اللازمة لمعالجتها .

وأشار محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم في افتتاح الورشة إلى ضرورة تكامل وتنسيق الجهود وتكريس العمل الجماعي لتسوية المخالفات التي تسببها الكتل العمرانية المنتشرة في المدينة وضرورة التقيد بإنشاء الأبنية في الريف بالقرب من مراكز الخدمات مع الحفاظ على المساحات الخضراء في القرى وعدم الاقتطاع منها لغايات التشييد والبناء . وأكد المحافظ ضرورة تفعيل دور نقابة المهندسين لاختيار الكفاءات من المتخصصين لرفد المجالس المحلية والبلديات في القرى لحل مشكلاتها المعمارية وتقديم مخططات انشائية تلائم طبيعة كل قرية وتكويناتها.

بدوره رئيس فرع نقابة المهندسين في اللاذقية الدكتور عمار الأسد أكد أهمية إقامة الورشات والندوات لتبادل الأفكار والآراء واستعراض محاور هندسية متنوعة تلامس مشكلات المحافظة وتنتج مخرجات وحلولا يمكن تطبيقها بشكل عملي بالتعاون مع الجهات التنفيذية للحفاظ على الثروة الطبيعية في الريف الساحلي وضبط عملية البناء والإعمار فيه.

وأشار رئيس اللجنة الإدارية لجمعية المعماريين المهندس حاتم حاتم إلى أن الورشة بمثابة دعوة لإعادة النظر بالممارسات العمرانية الخاطئة المرتكبة بالريف واعتماد خطة تتلاءم مع طبيعته موضحا أن التشويه الذي طال الريف الساحلي سببه تنفيذ نظم عمرانية تشبه الى حد كبير العمران في المدينة والذي لا يتلاءم مع الطبيعة الريفية وواقعها ووظيفتها السياحية. وتبحث الورشة في جلستين رئيسيتين أربعة محاور يشرف عليها أساتذة أكاديميون ومهندسون ممارسون وطلاب دراسات عليا وتركز عناوينها الرئيسة على استعراض مشكلات العمران في الريف من خلال منعكسات تطبيق نظام ضابطة البناء “حالة مشقيتا” والمشكلات التخطيطية للتجمعات العمرانية الريفية الجبلية “وادي النضارة” ودور العوامل الاقتصادية والاجتماعية في اعداد المخططات التنظيمية للقرى والتجمعات الريفية إضافة إلى عرض للمشكلات الاجتماعية الناجمة عن الزحف الحضري إلى الريف وموضوع التنمية الريفية وأثرها على المدينة ومحاور أخرى ترتبط بموضوع المدن الحدائقية والمسافة الانتقالية بين الريف والمدينة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة