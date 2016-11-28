المشي يخفّف من القلق عند الإنسان

أكدت دراسة أجراها علماء من جامعة نيويورك الأميركية أن المشي أفضل من التمرينات البدنية القاسية للتخفيف من أعراض القلق، مشيرة إلى أن كلاً من المشي والمواظبة على التمارين الرياضية المتنوعة له تأثيره المفيد في الصحة وتخفيف القلق عند الإنسان، لكن التجارب بينت أن المشي له أفضل تأثير في مزاجية الإنسان.

ولفتت الدراسة إلى أن تلك النتائج تم التوصل إليها بعد اختبارات ضمت 41 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و26 سنة، حيث خضع المتطوعون لثلاثة أنواع من التدريبات الرياضية، مشيرةً إلى أنه بعد جلسات التدريب لوحظ أن هناك تراجعاً ملحوظاً في اضطراب الحالة المزاجية والمشاعر السلبية والقلق عند المشاركين، لكن أكبر نسبة من تحسن المزاج كانت عند مجموعة المشي.