 المصابون بالسمنة والسكر أكثر عرضة لأمراض الكبد

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أن التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء تزيد من تخزين الكولسترول السيئ في الجسم بفصل الشتاء، وذلك لعدم وجود فيتامين د بشكل كاف في الجسم من أشعة الشمس، كما أن انخفاض ضوء الشمس يدفع الجسم إلى تخزين المزيد من الكولسترول أكثر من المعتاد.

وتابع التقرير أن التغيير الموسمي في مستويات الكولسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإصابة بمرض الكبد الدهني في فصل الشتاء، كما أن انخفاض ممارسة الأنشطة البدنية تلعب دورا كبيرا في زيادة مستويات الكولسترول.

ووفقا للتقرير فإن ممارسة الرياضة البدنية هي أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالسمنة ومرض السكر، وهذا بدوره يحافظ على الكبد خاليا من أي ضرر، كما وجد أن هناك علاقة بين ارتفاع الكولسترول في الدم وأمراض الكبد الدهني التي تصبح أكثر انتشارا في فصل الشتاء، لأن مستويات الكولسترول تكون أعلى خلال فصل الشتاء ويحقق أدنى مستوياته في الصيف، كما وجد أن التقلبات الموسمية في مستويات الكولسترول في الدم غير واضحة السبب.