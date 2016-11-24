المصالحة الوطنية في مدينة التل مطلب جماهيري.. والأهالي ينتفضون بوجه المسلحين

خرج حوالي 5000 مواطن من أهالي مدينة التل في مسيرة حاشدة بعد صلاة ظهر اليوم من جامع التل الكبير تنديداً بممارسات المسلحين في المنطقة.

وطالب الأهالي بالسلم ونبذ الحرب والعنف في المنطقة تماماً وبكافة أشكاله، وعبر الأهالي من خلال شعاراتهم عن رفض وجود المسلحين في المدينة بشكل نهائي.

وأكدت مصادر خاصة لـ”البعث ميديا” رغبة الاهالي بالتصالح والتسوية ومطالباتهم بعودة الأمن والأمان للمنطقة أسوة بباقي مناطق الريف الدمشقي التي دخلت في المصالحة الوطنية.

يذكر أن الحصار الداخلي الذي تسبب به المسلحين الذين يتخذون الاهالي داخل المدينة دروع بشرية في عامه الثالث ما أثر سلباً على المواطنين الذين يجددون رفض الوضع القائم والمطالبة بإنهاء الحصار وعودة الأمن والأمان للمدينة ودخول الجيش العربي السوري إليها.

خاص البعث ميديا|| بلال ديب