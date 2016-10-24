المصالحة في الزبداني ومضايا والتل وزاكية على الأبواب

كشف الرفيق أحمد همام حيدر أمين فرع ريف دمشق للحزب، خلال ملتقى البعث الحواري الذي أقيم في قاعة 7 نيسان في دمشق عن المساعي التي تتم لانجاز عدد من المصالحات والتسويات والاتفاقات في عدة مناطق في الريف، بناء على مبادرات تأتي من أبناء ريف دمشق، وأكد وجود تقدم في ملف مضايا والزبداني وكفريا والفوعة نتيجة لجهود الجيش العربي السوري وشدد أن الملف يشهد تقدماً باتجاه الحل في المناطق الأربع متحفظاً على التفاصيل الإجرائية حول الموضوع.

أما عن مناطق زاكية والمقيليبة والطيبة والتل ووادي بردى ودوما، قال الرفيق أمين الفرع توجد خطوات أسرع بكثير مما حصل طيلة السنوات الماضية، وتوسع حيدر بالحديث عن مدينة زاكية التابعة لمنطقة الكسوة وقال تقدمت الأمور في العشر أيام الماضية باتجاه المصالحة الوطنية، نتيجة لجهود الجيش العربي السوري، والرفض الشعبي من أهالي تلك المناطق لوجود الإرهابيين بينهم.

وقال حيدر توجد في مدينة التل مساع جدية فقد دخل عدد من الرفاق في شعبة الحزب إلى المدينة ليخوضوا عدد من الحوارات بتكليف حزبي وتنسيق كامل مع الجهات العسكرية والأمنية، والملف باتجاه ايجابي لا يزال ينتظر النضوج.

وأكد حيدر بأنه في كل التسويات والمصالحات التي تمت في ريف دمشق كان للبعثيين دور هام في المبادرة أو التنسيق أو المتابعة لها، ومنهم من يقاتل إلى جانب الجيش ويدعمه في المعلومات والمساعي الحثيثة لإنجاح المصالحات حتى في أكثر المناطق سخونة في الريف، ما يجعلنا نقول بكل ثقة بأن ريف دمشق ستكون من أوائل المحافظات الخالية تماما من الإرهاب.

البعث ميديا|| بلال ديب