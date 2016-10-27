المصالح العقارية بالسويداء تعلن أسماء المقبولين للاختبار بمسابقتها

أعلنت مديرية المصالح العقارية بالسويداء أسماء المقبولين للاشتراك في الاختبار الذي أعلنت عنه في شهر آب الماضي لتعيين 24 عاملاً من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بحسب الشواغر المتوافرة لديها ووفق الأعداد والمؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة.

وأوضح مدير المصالح العقارية بالسويداء سمير خويص أن المقبولين بلغ عددهم 79 متقدماً توزعوا بواقع 45 لوظيفة عامل مهني “عامل طباعة على الحاسوب” من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، إضافة إلى شهادة مهنية و 25 لوظيفة مساح من حملة شهادة الدراسة الإعدادية و 3 لوظيفة عامل عادي “حارس” و3 لوظيفة عامل عادي “مستخدم” و 3 لوظيفة عامل عادي “حفر وطمر” من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

وبين خويص أنه تم تحديد موعد الاختبار العلمي للمتقدمين المقبولين يومي الـ 16 والـ 17 من تشرين الثاني القادم في مبنى مديرية المصالح العقارية بالسويداء، لافتاً إلى أنه سيتم حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب الاختبار في المديرية لذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام ممن يتقدمون إلى الاختبار، وفي حال عدم توافر نسبة 50 بالمئة منهم يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غيرهم من المتقدمين.

ويشمل الاختبار امتحانا عمليا مجموع درجاته 80 درجة، حيث يشترط للنجاح حصول المتقدم على مجموع درجات لا يقل عن 60 درجة.