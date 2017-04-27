المصالح العقارية في حمص تحصل 331 مليون ليرة في 3 أشهر

أكد مدير المصالح العقارية بحمص محمد شحود أن دائرة السجل العقاري بالمحافظة باشرت أعمالها في مقرها الأساسي بمركز المدينة بتقديم كامل المهام الموكلة إليها في تلبية خدمات للمواطنين من توثيق العقود على اختلاف أنواعها (بيع- انتقال- إفراز- دعوى- حجز- هبة…..الخ).

ونقلت صحيفة الوطن عن الشحود قوله: تم نقل دائرة المساحة والمحكمة العقارية إلى مقر المديرية بعد ترميم طابقين في المبنى الأساسي، وأنه يتم حالياً ترتيب الوثائق والتجهيزات خلال فترة أيام العطل والأعياد حتى لا تتوقف المديرية عن أداء الخدمات.

ولفت شحود إلى أن عدد العقود الموثقة في المديرية على اختلاف أنواعها بلغ 2611 عقدا خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما بلغ عد الطلبات الملباة للمواطنين 18362 وعدد التكاليف المنفذة 187 وعدد البيانات المساحية 609 وعدد المخططات 475، على حين بلغت مجموع الرسوم المحصلة في المديرية أكثر من 331.7 ليرة سورية على اختلاف أنواعها (عقارية- إدارة محلية- مالية)، وأوضح شحود أنه بهدف تبسيط الإجراءات للمواطنين من حيث سرعة الخدمة ودقة المعلومة تم تجهيز قاعة لأتمتة الصحيفة العقارية وسيتم تحميل البرنامج المعمم من المديرية العامة للإقلاع به في أقرب وقت موضحاً أنه حالياً يتم السعي مع المحافظة والمديرية العامة للمصالح العقارية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية من أجل إعادة التأهيل الكامل للمبنى بعد أن تم تأهيل طابقين بقيمة نحو 21 مليون ليرة سورية.

وذكر شحود في ختام حديثه أن مديرية المصالح العقارية بحمص هي من أول الفروع التي ساهم مشروع UNHAPIT «الإسكاني» بتمويله بتجهيزات مكتبية وحاسوبية إضافة إلى الربط الشبكي والاتصالات وتدريب عدد من كوادر المديرية في إطار مشروع أتمتة المصالح العقارية الذي بدأ منذ ثلاث سنوات في الإدارة العامة بدمشق ليتم تعميمه إلى باقي المدن السورية.