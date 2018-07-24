عاجلعاجل1 المصدر: الطائرة الحربية كانت تدك تجمعات الإرهابيين في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية 2018/07/24 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet المصدر: الطائرة الحربية كانت تدك تجمعات الإرهابيين في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات