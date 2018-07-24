المصدر: الطائرة الحربية كانت تدك تجمعات الإرهابيين في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية

المصدر: الطائرة الحربية كانت تدك تجمعات الإرهابيين في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية

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