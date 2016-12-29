المصرف التجاري: “2.6” مليار ليرة كدفعة ثانية لأعمال مشروع تنظيم خلف الرازي

أعلن المصرف التجاري السوري أن محافظة دمشق استلمت الدفعة الثانية البالغة 2.6 مليار ليرة سورية في إطار القرض الذي سيعطى للمحافظة بمبلغ عشرين مليار ليرة سورية لتمويل البنى التحتية لمشروع المنطقة التنظيمية الأولى خلف الرازي.

وأشار المصرف في بيان له اليوم إلى أن مجموع ما تم تقديمه للمحافظة وصل إلى 4.6 مليارات ليرة سورية حتى تاريخه، مبينا أن المبالغ التي يتم صرفها للمحافظة تترافق مع نسب إنجاز المشروع المقدمة من قبلهم.

وكان مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان أعلن في الثالث من الشهر الجاري أن محافظة دمشق استلمت الدفعة الأولى البالغة 2 مليار ليرة سورية من القرض الممنوح من المصرف التجاري ومصرف التوفير إلى المحافظة لتجهيز أعمال البنى التحتية في مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي.