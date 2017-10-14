المصممة منال عجاج تجسد تاريخ سورية في عرض أسطوري

البعث ميديا -سوار ديب

أطلقت المصممة السورية العالمية منال عجاج عرضها الجديد “آلهة الياسمين” بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن من سورية ولبنان ومصر، مازجة آخر صيحات الموضة والفن والجمال والتاريخ والمجد والدراما في عرض واحد أخرجه عبد المنعم عمايري ورافقته موسيقى لإياد ريماوي.

ولم تتردد عجاج في أن يكون الجيش العربي السوري الرسالة الأهم في عرضها لتخبر العالم أجمع أن هذا الجيش البطل هو مصدر الأمان والحرية والكرامة، وكان ولا زال يضحي لنستمر في هذه الحياة، وهو أقل واجب تقدمه مصممة عرفها الناس بوطنيتها وولائها لشعبها.

وقالت: “يحكي العرض عن سورية، التي تعني السيدة في اللغة الآرامية، وهي الأولى في التاريخ والعالم، هي عشيرة ملكة السماء “أورنينا” أول مغنية في التاريخ، و”سميراميس” المحاربة الأميرة، و”جوليا دومنا” التي حكمت روما، وهي “زنوبيا” حكاية المجد و الجمال”.

وأردفت: “هؤلاء ملكات سوريات خلد التاريخ أسماءهن، ودوّن مسيراتهن النضالية، ليكتبن حكاية اسمها سورية، بعد أن سطرن بطولات حفظوا فيها الكرامة والأرض”.

وتابعت: “عرضنا مميز للغاية، وأعتبره غير مسبوق، لأنه يحمل فكرة جديدة وطرح جديد من تصميمي، ويروي قصة طفلة صغيرة تربعت على العروش الشرقية، وكبرت لتحمل اسم سورية”.

وأضافت: “تناولت في العرض أكثر من ثلاثين سيدة سورية عظيمة، ممن صنعن البطولات، وكان لهن أثر كبير ودور مهم في كتابة التاريخ السوري القديم، والمعاصر، والإسلامي، حتى الآن”.

واعتبرت عجاج أن السيدة السورية أبدعت في كل الميادين، فكانت الأم والمربية والطبيبة والمدرّسة والمهندسة، وعندما ناداها الوطن حملت البندقية إلى جانب ابنها وزوجها لتدافع عن أرضها وهويتها.