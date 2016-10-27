المضادات الحيوية تسبب التهاب القولون والأمعاء

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أن المضادات الحيوية تكون جيدة وفعالة في علاج الالتهابات البكتيرية، لكن هناك بعض الأشخاص يستخدمونها في علاج عدد من الأمراض البسيطة التي يمكن معالجتها بسهولة دون اللجوء للمضادات الحيوية وهذا يمكن أن ينتهي بعدد من الآثار الجانبية.

وفي هذا الإطار حذر التقرير من المضادات الحيوية التي تعمل في القضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة في الجسم البشري وتعمل على طرد البكتيريا الجيدة والسيئة من الأمعاء، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل التهاب القولون التقرحي والتهاب الأمعاء الناحي “متلازمة كرون”، وينتج هذا كله عن سوء استخدام المضادات الحيوية، حيث تكون البكتيريا داخل الجسم مقاومة للمضادات الحيوية.

وتابع التقرير أن تناول المضادات الحيوية بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وقد أثبتت الأبحاث أن استخدام المضادات الحيوية يؤثر على الدماغ ووجد أنها تسبب الاكتئاب والقلق، كما يتم استخدامها أيضا من أجل تسمين الحيوانات قبل ذبحها، لذا يجب التوقف عن الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية وإعادة تثقيف الناس حول الآثار الجانبية للإفراط في تناول المضادات الحيوية .