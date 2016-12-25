المطران بيتسابالا يدعو من بيت لحم إلى نشر العدل والمحبة والصدق بدلا من الخوف

دعا رئيس الأساقفة والمدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس المحتلة المطران بيير باتستا بيتسابالا إلى نشر العدل والمحبة والصدق بدلا من الخوف “الذي تولده قوى الموت المسيطرة في العالم”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن المطران بيتسابالا قوله في عظته خلال قداس منتصف الليل الذي أقيم في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية احتفالا بعيد الميلاد المجيد ..”في الأرض المقدسة ما زال العطش إلى العدل والكرامة آخذا في الازدياد… والعطش إلى الحقيقة والمحبة الصادقة” مؤكدا أن “عيد الميلاد يحمل رسالة فرح وسلام لكل صاحب إرادة صالحة”.

وأضاف المطران بيتسابالا “إننا مدعوون لنبدأ مسيرة جديدة فكلنا أصبحنا في هذه الأيام ضحايا الشعور المتزايد بعدم الأمن والثقة..فآمال أحبطت مرارا وتكرارا والعنف مستمر وخطابات كثيرة لا فعل فيها حملت الكثيرين على التمترس خلف أبوابهم” لافتا إلى أن “الأبواب المغلقة

والحدود المغلقة خيارات سياسية لكنها في الحقيقة تعبر عن الخوف الذي تولده قوى الموت المسيطرة في زماننا وفي العالم”.

وتحتفل مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح والأراضي الفلسطينية المحتلة بعيد الميلاد المجيد وسط استمرار الاجراءات القمعية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.