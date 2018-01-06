المطران حنا: الشعب الفلسطيني لن يستسلم لأي ابتزاز

أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس أن المؤامرات التي تستهدف الشعب الفلسطيني تزايدت بشكل واضح وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشبوه الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن المطران حنا قوله في حديث صحفي اليوم أن “الفلسطينيين هم اصحاب الارض والمقدسات وبالتالي فإن هذه المؤامرات لن تثني من صمودهم ولن تغير قناعاتهم وانتماءهم وتشبثهم بهذه الارض المقدسة”.

وأشار المطران حنا إلى أن “الفلسطينيين أصبحوا أكثر وعياً وإدراكا ومعرفة بخطورة ما تتعرض له قضيتنا الوطنية وقضية القدس بشكل خاص” موضحاً أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله من أجل حريته واستعادة حقوقه لكي يعيش بأمن وسلام في هذه الأرض المقدسة.

وجدد المطران حنا إدانته لاستهداف المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لأي ضغوطات أو ابتزازات سواء كانت من الاحتلال او من عملائه ومرتزقته وادواته.

و ناشد المطران حنا الكنائس المسيحية في العالم بأن تقوم بواجبها الأخلاقي والانساني والروحي تجاه فلسطين وتجاه القدس بشكل خاص ودعا الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم لكي يكونوا اقوياء في مواجهة التحديات التي تستهدفهم والمؤءامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.