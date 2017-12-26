المطران سركيسيان: الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المغتصبة

قال مطران طهران للأرمن الأرثوذكس سيبوه سركيسيان أن الشعب الفلسطيني سينال دون شك حقوقه المغتصبة واصفا المزاعم بان القدس كانت منذ القدم عاصمة للكيان الإسرائيلي بأنها “اكذوبة مفضوحة”.

وقال سركيسيان خلال زيارته اليوم لمقر مجلس طهران البلدي تعليقا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي: إن فلسطين كانت وستبقى وطن الشعب الفلسطيني والقدس عاصمتها.

وأشار سركيسيان إلى أن العالم في هذه المرحلة بحاجة الى السلام والمحبة و في هذه الأيام المباركة والمجيدة فإن أعيننا ترنو إلى بيت لحم المكان الذي ولد فيه السيد المسيح باعتباره سيد السلام والمحبة ويتركز اهتمامنا على وضع الشعب الفلسطيني.

وبين سركيسيان أن إيران كانت وستبقى دارا للأديان المختلفة ومهدا للحوار والعيش المشترك ومن المؤسف أن العالم ينكر هذه الحقيقة البديهية.