المعارضة الكويتية تفوز بنصف مقاعد مجلس الأمة

نجحت المعارضة الكويتية في الفوز بنحو نصف عدد مقاعد مجلس الأمة الـ 50 وفقا للنتائج المعلنة، اليوم الأحد، للانتخابات التي جرت بالأمس.

وفاز المعارضون بـ 24 مقعدا وفقا للنتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات في البلاد. وفازت خلال الانتخابات امرأة واحدة، كما تراجع عدد نواب الأقلية الشيعية إلى 6 نواب مقابل 9 في المجلس السابق.

وبعد مقاطعة 4 سنوات شارك المعارضون من الإسلاميين والليبراليين والقوميين في الانتخابات المبكرة. وشهدت الانتخابات إقبالا كثيفا من المواطنين، وبلغت نسبة المشاركة في بعض مراكز الاقتراع نحو 80% وفقا للتلفزيون الحكومي.