المعرض التخصصي للأزياء «سيريا مود» يبدأ فعالياته في اللاذقية

بمشاركة عشرات الشركات الوطنية بدأت في مدينة اللاذقية فعاليات المعرض التخصصي للازياء ومستلزماتها خريف وشتاء 2017 “سيريا مود” الذي يقيمه اتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها، بدعم من هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات، وذلك في فندق لاميرا السياحي.

وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور جمال العمر خلال افتتاح المعرض ان المشاركة في المعرض هي اثبات وجود ودليل صمود الصناعي السوري واستمراريته في البقاء والمنافسة رغم الضغوط المفروضة عليه نتيجة الازمة، وهو يسعى بكل جهده لاعادة الق الصناعة السورية على الصعيد الداخلي والخارجي وخاصة الصناعة النسيجية.

وأشار العمر الى ان جميع المشاركين يعملون وفق مبدأ التعاون والتكامل من أجل ايصال أفضل ما لديهم من انتاج الى المستهلكين، مؤكدا ان الوزارة جاهزة لتقديم كل ما هو مطلوب منها من دعم وتسهيلات والتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تذليل أي معوقات تواجه الصناعيين.

من جانبه بين رئيس اتحاد المصدرين السورى محمد السواح ان عودة الصناعة السورية الى الاسواق بنوعية ومواصفات عالية ومنافسة، تدل على رغبة أكيدة وتصميم على البقاء واعادة الصناعة السورية الى افضل حالاتها، من حيث النوع والكم، لافتا الى أن تموضع الكثير من الصناعات النسيجية في المنطقة الساحلية، دليل على حيوية الصناعي السوري وقدرته على التميز والابداع، حيث يعتبر الساحل حاليا المكان الثاني للصناعة النسيجية وخاصة في ظل توافر التجمع السكاني الكبير.

ويشارك فى المعرض الذى يستمر يومين عشرات شركات متخصصة بصناعة الالبسة الجاهزة واللانجري والالبسة الرياضية والجوارب والجلديات وغيرها.