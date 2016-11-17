المعرض الزراعي الأول لإدارة وتقانة الحمضيات والزيتون في كلية الزراعة بجامعة تشرين

بمشاركة مؤسسات عامة وخاصة معنية بإنتاج وتصنيع وتصدير وتسويق منتجات الحمضيات والزيتون ,افتتح في كلية الزراعة بجامعة تشرين المعرض الزراعي الأول لإدارة وتقانة الحمضيات والزيتون.

ولفت الدكتور جرجس مخول عميد كلية الزراعة بالجامعة إلى الأهمية العلمية المنعكسة على الطلاب وعلى الزائرين بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بإنتاج وتصنيع الحمضيات وشجرة الزيتون ونباتات الزينة التي يمكن تصديرها مؤكدا أن المعرض يخلق الألفة بين كافة العاملين في هذا القطاع الزراعي الهام ويعكس شعار ربط الجامعة بالمجتمع كما يقدم المعرض معلومات علمية دقيقة للطلاب في كلية الزراعة تعرف على أهم الأنواع والأصناف لأشجار الحمضيات والزيتون التي لا يستطيعوا زيارتها في الطبيعة في هذه المرحلة الراهنة.

وأوضح مجد أحمد صاحب مجموعة MG للمنظفات أن المشاركة في المعرض تهدف إلى تواجد منتجات محلية مصنعة من الغار والغار السائل مع براءة اختراع بأيدي عاملة محلية وخبرات محلية أيضا وبأسعار مناسبة علما أن الشركة تغطي كافة محافظات القطر وتصدر زيت الزيتون والغار إلى فرنسا وبلجيكا وروسيا والصين.

وقالت الطالبة رهف بوظو سنة خامسة في كلية الزراعة : يقدم المعرض فوائد معنوية تتجلى في ثبات المنتجات السورية في ظل الظروف الراهنة وفوائد ملموسة للطالب بالتعرف على أصناف عديدة وتبادل المعلومات واكتساب الخبرة لتعزيز المعلومات النظرية.

يشارك في المعرض فرع نقابة المعلمين بجامعة تشرين ومديرية الزراعة ومركز البحوث العلمية الزراعية وفرع نقابة المهندسين الزراعيين باللاذقية ومديرية مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة وشركات خاصة ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد