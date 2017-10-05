المعرض الفردي الأول لمعتز العمري في ثقافي أبو رمانة

يبدأ اليوم المعرض الفردي الأول للفنان التشكيلي الفلسطيني معتز العمري في ثقافي أبو رمانة.

يضم المعرض الذي يحمل عنوان “تجليات إنسانية” أربعين لوحة بقياسات مختلفة بتقنيتي الأكرليك والشاشة الحريرية، وبعض هذه اللوحات سبق للعمري أن قدمها في معارض مشتركة وبعضها من نتاجه الجديد.

العمري قال في تصريح له “يتناول المعرض جوانب إنسانية من حياتنا ومعاناتنا جراء الظروف الحالية وتأثرنا بالأرض التي نعيش عليها بمكوناتها ومشاعرنا إزاءها وعلاقتنا ببعضنا، حيث حملت إحدى اللوحات وجهاً لامرأة كمحور إنساني حوله مجموعة من الأشخاص ضمن نطاق من الدوائر وداخل جو ضبابي، وفي لوحة أخرى بعنوان “فوضى” صورت حالة الحرب التي نتعرض لها وترقبنا للأمل القادم”، وأوضح أنه، رغم جنوحه للتعبيرية في بعض اللوحات مع منحى تجريدي، فإنه يرفض تقييد الفنان بأي مدرسة، لأنه في حالة تطوير مستمر لتجربته مؤكداً ضرورة استمرار التشكيليين بتقديم نتاجهم خلال هذه الظروف لأنهم عين ترصد الأحداث.