المعلم: “الاستسلام أو المغادرة أو الموت” هذه خيارات المسلحين في حلب

أكد وزير الخارجية وليد المعلم ان أمام المسلحين في مدينة حلب شمالي البلاد ثلاث سيناريوهات هما الاستسلام أو المغادرة أو الموت.

وفي حوار مع القناة البريطانية الرابعة، اكد المعلم أن الجيش السوري سيستمر في قتال المسلحين في حلب إن قرروا الاستمرار في قتاله، مذكرا بأن بلاده عرضت عليهم الخروج إلى أي وجهة يريدونها وتكفلت بحمايتهم وتأمين الطرق لهم، لكنهم رفضوا ذلك.

وبشان المدنيين المتواجدين في شرق حلب، قال المعلم أنهم مجبرون على البقاء لانهم بكل تأكيد رهائن لدى المسلحين.

ونفى المعلم استهداف القوات السورية وحلفائها للمدنيين في المدينة.