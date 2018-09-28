المعلم: توريد الـ«إس 300» خلال اسبوعين

أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن الحكومة السورية راضية عن الوضع في إدلب بعد توقيع مذكرة استقرار الوضع فيها، معرباً عن أمله بتوريد منظومات “إس 300” الصاروخية خلال أسبوعين.

وقال المعلم للصحفيين اليوم الجمعة بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف: “كما قال لنا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سنحصل على (إس 300) في غضون أسبوعين”.

وأعرب المعلم في حديثه عن أمله بأن تغطي المنظومات الصاروخية الروسية المجال الجوي السوري من الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف المعلم أن دمشق ترغب في الحصول على منظومات “إس 400” من روسيا.