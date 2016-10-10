المعلم: سورية مصممة على تصفية الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ظهر اليوم نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الاستمرار في تعزيزها وتطويرها في كل المجالات كما تم بحث تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.

وقدم وزير الخارجية والمغتربين عرضا للجهود التي تبذلها سورية في مكافحة الإرهاب التكفيري الذي تتعرض له من قبل تنظيمات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية كـ”داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من المجموعات الإرهابية التي تدور في فلكها والتي تحظى بدعم قوى إقليمية ودولية معروفة مؤكدا أن سورية تحارب هذا الإرهاب نيابة عن العالم بأجمعه خاصة أن الأحداث والعمليات الإرهابية التي شهدتها أوروبا وغيرها من دول العالم أثبتت أن الإرهاب لا حدود له.

وشدد الوزير المعلم على تصميم سورية على القضاء على الإرهاب والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها معربا عن التقدير العالي لمواقف جمهورية التشيك إزاء ما تتعرض له سورية وكذلك للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري من الشعب التشيكي الصديق.

من جانبه أعرب نائب وزير خارجية التشيك عن أمل بلاده في التوصل إلى حل سريع للأزمة في سورية وعن استعدادها للمساهمة في أي جهود تسهم في التوصل إلى هذا الحل وفي إعادة إعمار سورية.

وأكد تلابا أنه يزور سورية تعبيرا عن الصداقة التي تربط بين البلدين مشددا على أهمية استمرار التواصل بين مسؤولي البلدين.

حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وأحمد عرنوس مستشار الوزير ونجوى الرفاعي مديرة إدارة أوروبا والدكتور بسام الخطيب مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين كما حضرته سفيرة جمهورية التشيك بدمشق إيفا فيليبي.

وكان الدكتور المقداد قد استقبل تلابا والوفد المرافق له وقدم عرضا عن واقع الخدمات الإنسانية التي تقدمها الحكومة السورية لمواطنيها في مختلف المناطق شارحا المعاناة الكبيرة الناتجة عن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

من جهته عبر تلابا عن بالغ سعادته وارتياحه لهذه الزيارة إلى سورية البلد العريق بتاريخه وتراثه وقال: إنه تأثر بلقائه مع عدد من المهجرين خلال زيارته لمركز الإقامة المؤقتة في الحرجلة وأكد استمرار الحكومة التشيكية بتقديم المساعدات الإنسانية في كل أرجاء سورية وتعميق العلاقات الثنائية والإنسانية والتنموية وإعادة الإعمار معبرا عن أمله في عودة السلام إلى سورية في أسرع وقت.