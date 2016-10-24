المعلم في موسكو الجمعة لإجراء محادثات مع لافروف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، اليوم، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم سيقوم بزيارة إلى موسكو يوم الجمعة القادم.

وقال غاتيلوف في تصريح للصحفيين من المقرر وصول المعلم إلى موسكو وإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم ال 28 من تشرين الأول الجاري.