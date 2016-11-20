المعلم: لانقبل بوجود تركي على أرض سورية وفكرة “الإدارة الذاتية” مرفوضة

جدد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ثوابت القيادة السورية في التعامل مع المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بالأوضاع في سورية. وأكد المعلم أن فكرة “الإدارة الذاتية” التي طرحها دي ميستورا في شرق حلب مرفوضة جملة وتفصيلا، مضيفا في مؤتمر صحفي له اليوم: “أجرينا محادثات صباح اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا ووفده وكنا نتوقع موعدا لاستئناف الحوار السوري السوري ولكن لم نسمع منه ذلك”، مضيفا “لم نلمس من دي ميستورا رغبة باستئناف الحوار السوري السوري .. ربما ينتظر إدارة جديدة في الولايات المتحدة أو قيادة جديدة للأمم المتحدة”.

وتابع الوزير المعلم: “قدمنا 3 فرص لهدن متتالية لإخراج الأهالي من أحياء حلب الشرقية ولم تسمح التنظيمات الإرهابية لهم بالخروج عبر المعابر الآمنة التي حددتها الدولة”، مشيرا إلى أنه “من واجب الدولة السورية إنقاذ المواطنين من أن يكونوا رهائن للإرهابيين في حلب”. وقال المعلم: “عرضنا على دي ميستورا مشروعا آخر بالنسبة للمسلحين في شرق حلب فمن يرغب البقاء يمكنه تسوية وضعه ومن يود الخروج فالطريق ممهد له”، مضيفا “لا يمكن أن نقبل بأي جندي تركي على الأراضي السورية.. والتركي الذي غزا الأراضي السورية معتد على كل شبر منها”.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن سورية ترحب بأي حوار سوري سوري داخل سورية أو في جنيف وتؤمن بدور للأمم المتحدة يحترم ميثاقها وسيادة الدول الأعضاء. وتابع: “نحن والروس على تنسيق يومي في الميدان السياسي والعسكري وروسيا تدين أي انتهاك للسيادة الوطنية السورية”، كما أن “هناك مصالح مشتركة بين الجيشين السوري والعراقي لمنع تسرب إرهابيي داعش من الموصل إلى سورية”. وبين المعلم أن “أمريكا أرادت احتواء داعش وليس القضاء عليه وطيلة سنتين من غارات التحالف الدولي لم يتم القضاء عليه”.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين أنه من السابق لأوانه التنبؤ بما ستكون عليه السياسية الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة في سورية، لافتا إلى أن “السياسة الأمريكية السابقة تجاه سورية كانت خاطئة ومفتاح تصحيحها يكون عبر الحوار الروسي الأمريكي والتفاهم على أسلوب القضاء على الإرهاب”.

وردا على سؤال حول التوقعات من الإدارة الأمريكية الجديدة قال المعلم: “ما نريده من الإدارة القادمة ليس فقط إيقاف دعمها للإرهابيين بل أيضا لجم الدول التي تدعمهم”.