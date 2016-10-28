المعلم: مستعدون لاستئناف الحوار السوري السوري دون تدخل خارجي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن سورية جاهزة لوقف الأعمال القتالية وإيجاد حل سياسي للأزمة عبر حوار سوري سوري دون تدخل خارجي.

وأضاف المعلم خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف : «مستعدون لاستئناف الحوار السوري السوري فورا ولكن واشنطن وحلفاءها لا يسمحون بجولة جديدة من الحوار في جنيف».

وقال المعلم: «مستعدون لاستئناف التهدئة في حلب شرط الحصول على ضمانات من رعاة الإرهابيين بإخراج المدنيين».

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن: «الاتصالات بين موسكو ودمشق ضرورية لضمان تنفيذ صارم لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأزمة في سورية».

وقال لافروف: «إن بعض الشركاء الغربيين يحاول تشويه القرارات الدولية حول سورية وتحويل جهود مكافحة الإرهاب إلى مسائل أخرى».