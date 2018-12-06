المعلم يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير فنزويلا الجديد لدى سورية

تسلّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أمس، من خوسيه غريغوريو بيومورجي موزاتيز سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجمهورية العربية السورية.

ودار الحديث خلال استقبال الوزير المعلم للسفير الفنزويلي حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

وكان المعلم تسلّم من ديكران كيفوركيان سفير جمهورية أرمينيا نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية أرمينيا لدى الجمهورية العربية السورية.

ودار الحديث خلال لقاء المعلم السفير كيفوركيان حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.