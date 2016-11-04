المغرب.. اعتقال خلية إرهابية لتنظيم “داعش” شمال البلاد

القت السلطات المغربية القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في مدينة تطوان شمال البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها اليوم نقلته وسائل إعلام أن التحريات الأولية أكدت أن الخلية مكونة من خمسة إرهابيين كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق وليبيا قبل أن يقرروا نقل عملياتهم الإرهابية إلى المغرب.

وذكر البيان أن المتابعة الأمنية كشفت عن قيام هؤلاء الإرهابيين بعمليات مراقبة وترصد لأهداف حكومية حساسة بمدينة تطوان تحضيرا لاستهدافها بإعمال ارهابية كما أنهم دأبوا على القيام بتدريبات بالغابات المجاورة للمدينة من أجل الرفع من جاهزيتهم القتالية.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في حزيران الماضي عن تفكيك خلية إرهابية على صلة بتنظيم “داعش” كانت تخطط لشن هجمات في مدينتي وجدة وتندرارة شرق المغرب.