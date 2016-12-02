المغرب.. اعتقال خلية إرهابية وضبط أسلحة ومواد كيميائية

ألقت السلطات المغربية القبض على خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان اليوم: “تم توقيف هؤلاء الإرهابيين بمدينتي فاس وطنجة” مشيرة إلى أن أفراد الأمن “صادروا بندقية صيد غير مرخصة وكمية من الذخيرة وأسلحة بيضاء ومخطوطات تحث على /الجهاد/ وأخرى تحتوي على تركيبات كيميائية مشبوهة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هؤلاء الإرهابيين كانوا ينسقون الجهود” مع عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق لإرسال متطوعين مغاربة للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي مع تأمين الدعم المالي لتسهيل التحاقهم.

وكانت السلطات المغربية اعتقلت الشهر الماضي خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة تطوان شمال البلاد.