المغرب.. تظاهرات إثر سحق بائع سمك حتى الموت في شاحنة نفايات

خرج آلاف الأشخاص في عدة مدن بالمغرب اليوم مطالبين بالعدالة الاجتماعية في تظاهرات إثر مقتل مواطن مغربي سحقا داخل شاحنة لضغط النفايات أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها منه الشرطة.

وذكرت رويترز أن المظاهرات اندلعت في الحسيمة مسقط رأس الشاب محسن فكري البالغ من العمر 31 عاما وبلدات أخرى في منطقة الريف وفي الدار البيضاء والرباط العاصمة حيث احتشد الآلاف مرددين شعارات غاضبة لمقتل فكري وملقين بالمسؤولية عن ذلك على المؤسسة الملكية وحلفائها.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية والكرامة وإقالة وزير الداخلية متهمين ضباط الشرطة بأنهم أمروا القائمين على شاحنة النفايات بسحق الشاب.

من جهتها أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان نشر اليوم السلطات المغربية واصفة إياها بأنها “تدوس كرامة المواطنين منذ القمع الشرس لحركة 20 شباط” متوعدة باستمرار المظاهرات إلى حين تلبية جميع المطالب الشعبية.

يشار إلى أنه دعا للاحتجاجات ناشطون من حركة 20 شباط المعارضة.

وشكلت مدينة الحسيمة الساحلية في منطقة الريف بالمغرب التي يبلغ عدد سكانها نحو 55 ألف نسمة قلب الثورة ضد المستعمرين الإسبان في العشرينيات.