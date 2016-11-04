المغرب تفكك خلية لـ”داعش” الإرهابي شمال البلاد

تمكنت القوى الأمنية المغربية اليوم من تفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة إرهاببين تابعين لـ”داعش” الإرهابي ينشطون في مدينة تطوان شمال المغرب.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن التحريات الأولية أكدت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم “داعش” الإرهابي بالساحة السورية العراقية أو بفرعه في ليبيا، قبل أن يقرروا نقل عملياتهم الإرهابية إلى المغرب.

وأضاف البيان أن المتابعة الأمنية كشفت عن قيام بعض المشتبه فيهم بعمليات مراقبة وترصد لأهداف حساسة بمدينة تطوان شمال المغرب، تحضيرًا لاستهدافها في مخططهم التخريبي.