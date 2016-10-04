المغرب.. عشر “داعشيات” كن يخططن لتفجيرات يوم الانتخابات التشريعية

أفادت الأجهزة الأمنية المغربية أنها فككت خلية من عشر نساء كانت تخطط بالتنسيق مع تنظيم داعش” الإرهابي للقيام بتفجيرات في السابع من الشهر الجاري، وهو اليوم المقرر لإجراء الانتخابات التشريعية في المغرب.

وتجري الجمعة في المغرب ثاني انتخابات برلمانية بعد تبني دستور جديد في صيف 2011.

وذكرت الأجهزة الأمنية أنها وجدت مواد بحوزة هذه الخلية تدخل في صناعة الأحزمة الناسفة، كان سيتم استعمالها في هذه التفجيرات يوم الجمعة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن أغلب المعتقلات قاصرات، حيث يبلغ عمر فتاتين منهن 15 سنة، فيما يبلغ عمر اثنتين أخريين 16 سنة، وثلاث أخريات 17 سنة، فيما الثلاث الباقيات يفوق عمرهن 18 سنة.

ووفقا للمصادر المغربية، فإن أغلب المعتقلات كشفن خلال التحقيق أنهن تزوجن عبر الأنترنت من إرهابيي “داعش”.