المغنيسيوم يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت نتائج بحوث جديدة، أن زيادة تناول المغنيسيوم يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب والسكري من النوع 2.

وفحص فريق البحث نتائج 40 دراسة شملت أكثر من مليون مشارك من 1999 إلى 2015 من تسعة بلدان متعلقة بهذا الموضوع.

أجرى الباحثون الدراسة الجديدة على 7678 من حالات مرض القلب والأوعية الدموية، 6845 من حالات مرض القلب التاجي و701 حالات فشل القلب و14.775 من حالات السكتة الدماغية و26.299 من حالات داء السكري من النوع 2 و10983 من حالات الوفاة التي توفت لأي سبب من الأسباب.

وجد الباحثون علاقة عكسية بالغة بين مستويات المغنيسيوم وخطر السكتة الدماغية فعندما يحصل الجسم على 100 مليغرام من المغنيسيوم ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7٪.

وبفحص حالات الوفاة التي توفيت لأي سبب من الأسباب وجد الباحثون أن حصول الجسم على 100 مليغرام من المغنيسيوم يقلل الوفاة بشكل عام.

دعمت مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية ومؤسسة مقاطعة تشجيانغ للعلوم الطبيعية هذا البحث.