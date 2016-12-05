المفتاح: القيادة لن تتنازل عن سنتمتر واحد من أراضي الجمهورية العربية السورية

التقى الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري المشرف على فرع الحسكة قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمؤسسات الإدارية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية وأعضاء مجلس الشعب والإدارة المحلية في محافظة الحسكة.

وأكد عضو القيادة القطرية أن المحافظة واجهت الإرهاب وهزمته بتضافر جهود أبنائها بكل مكوناتها ومؤازرتها لقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحصين لافتا إلى أن انتصارات أبناء شعبنا تتحقق بوحدتنا الوطنية والتفافنا حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد في دفاعه عن وحدة وسيادة سورية وكرامة وحرية أبنائها.

وبين الرفيق المفتاح أن الصراع هو صراع على هوية المنطقة وهوية الأرض والمجتمع ومن لا يوجد على الأرض بقوة إلى جانب قوة الدولة لا مستقبل له في ظل ما يحصل في المنطقة ولا يمكن لأحد أن يغير حقائق التاريخ والأرض والأمريكيون يستخدمون أبناء المنطقة وقودا لحربهم والغرب يريد إقناع العالم إن المشكلة في مجتمعنا ويريد أن يتدخل لحلها.

وأكد عضو القيادة القطرية أن القيادة التي لم تساوم على أمتار في الجولان السوري لا تتنازل عن سنتيمتر واحد من أراضي الجمهورية العربية السورية لافتا إلى أن الدول والقوميات لا تتشكل على عنصر واحد ووجود أمة واحدة أو دولة واحدة لا يلغي القوميات الأخرى وهناك عشرات الأمثلة الصين وروسيا وأمريكا وسويسرا وألمانيا وايران وغيرها.

وأشار عضو القيادة القطرية إلى أن الانتصار الذي تحقق هو برسم كل السوريين وهو انتصار على الإرهاب والمشروع الخارجي المدعوم إقليميا لافتا إلى أن تركيا تريد أن تستثمر مشاكلها مع الأكراد لتتمدد كما يستخدم الغرب الإرهاب ليتمدد وأصبحت قضية حزب العمال غطاء تخفي تركيا من ورائه أطماعها في سورية والعراق لذلك فالمشروع الإخواني جاء ليضرب المشروع القومي العربي الذي يقوده حزب البعث العربي الاشتراكي.

وأضاف المفتاح.. أن الجيش العربي السوري والقيادة السورية وحزب البعث العربي الاشتراكي والقوى التقدمية هم من أسقط مشروع بلقنة المنطقة وأفغنتها.

وركزت مداخلات الحضور على ضرورة دعم القطاع الزراعي في محافظة الحسكة ومساعدة الفلاحين على الاستمرار في عملية الزراعة خاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية القمح والشعير والقطن وإقامة مشاريع تعتمد على توفر المواد الاولية في المحافظة بغية تأمين مزيد من فرص العمل والعمل مع من يلزم لحل مشكلة تصديق البطاقة الذاتية للعاملين في الدولة المحالين إلى التقاعد كونه يحتاج إلى مصادقة مركزية وهذا يرتب أعباء مالية على المواطن.

ودعت مداخلات الموطنين إلى الاهتمام بذوي الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتبقى سورية قوية وتكليف مكتب الشهداء بمتابعة شؤون الشهداء.

وأكد الحضور دعمهم لأبطال الجيش العربي السوري الذي يسطر أروع الملاحم في حربه على التكفيريين والمجموعات الإرهابية مبدين استعدادهم لتقديم كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود الجيش العربي السوري حتى تبقى سورية قوية مصونة.

حضر اللقاء سليمان الناصر أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ الحسكة جايز الموسى وقائد شرطة المحافظة اللواء فايز غازي والقيادات الامنية والعسكرية في المحافظة.

البعث ميديا || الحسكة – عبد الرحمن السيد