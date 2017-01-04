المفتاح يطالب الاعلام الرياضي بوضع خطة عمل للمرحلة القادمة

أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى رئيس مكتب الاعداد والثقافة والإعلام الدكتور خلف المفتاح أهمية الاعلام الرياضى فى المجتمع والدور الذى يضطلع به فى نشر الثقافة والوعى بين الجمهور الرياضى الواسع0

وخلال لقائه لجنة الصحفيين الرياضيين الجديدة اليوم أشار المفتاح الى أن الرياضة السورية ورغم الحرب الارهابية المستمرة منذ ست سنوات واصلت نشاطاتها ومنافساتها واستمر اللاعبون فى تدريباتهم متحدين الارهاب وداعميه، وبين المفتاح أن رياضيى سورية استطاعوا اثبات تفوقهم وتميزهم فى مختلف الاستحقاقات الخارجية التى شاركوا فيها حيث حققوا خلال العام الماضى 171 ميدالية بينها 64 ذهبية ورفعوا علم الوطن عاليا ليؤكدوا للعالم أجمع أن الرياضة السورية بخير وستعود الى القها السابق وخاصة بعد دحر الارهاب من

مدينة حلب.

ودعا المفتاح اللجنة الى تطوير نشاطاتها ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة ومواصلة مواكبة الاعلام الرياضى للأحداث والنشاطات الرياضية وتسليط الخارجية اضافة الى العمل على ابراز الرياضيين المتميزين فى مختلف اللعاب.

من جهته قدم رئيس اللجنة اياد ناصر شرحا حول عمل اللجنة والنشاطات التى تعتزم اقامتها فى المستقبل.

وكانت الهيئة العامة للجنة الصحفيين الرياضيين انتخبت خلال اجتماع جمعيتها العمومية فى السابع عشر من الشهر الماضى لجنة جديدة للأعوام الخمسة القادمة مؤلفة من اياد ناصر رئيسا وغسان شما وأنور البكر وعبير على وعماد درويش وهشام اللحام وأيمن فلحوط أعضاء