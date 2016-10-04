المفتي حسون: سورية والعراق أخوة في النصر على الإرهاب

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن سورية والعراق سيكونان تؤمان في النصر على الإرهاب .

وقال سماحة المفتي حسون خلال لقائه اليوم الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي رئيس هيئة الإفتاء العراقية في بغداد ..”إن سورية والعراق هما تؤمان منذ خلقهما الله عز وجل حتى اليوم والأجمل أنهما دائما في الآلام معا وفي النصر معا .. ونحن نطل على أبواب النصر” .

وأعرب المفتي حسون عن ثقته بأن الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في حربه على الإرهاب من الفلوجة والأنبار وصولا إلى الموصل ستلاقي انتصارات الجيش العربي السوري في حلب والرقة.

من جانبه أكد الشيخ الصميدعي أن الفكر الذي وجهه الغرب علينا بدأ يضمحل ويهلك لافتا إلى أن “المرحلة القادمة ستكون لأهل الصلاح والاعتدال والوسطية الذين تتفطر أكبادهم قهرا وحزنا وألما على ما يرونه اليوم من القتل والاستباحة والتدمير والخراب الذي يعم البلدان العربية و الإسلامية”.

وكان سماحة المفتي حسون وصل إلى بغداد في زيارة تستغرق عدة أيام حيث يشمل برنامج الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين ومرجعيات دينية وإلقاء محاضرات في عدد من المؤسسات العراقية .