المفتي حسون لـ وفد أردني: ضرورة التصدي للفكر الإرهابي التكفيري والظلامي

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون خلال لقائه اليوم الوفد البرلماني الأردني الذي يزور سورية ويضم عددا من رؤساء اللجان في البرلمان الأردني ويترأسه النائب عبد الكريم الدغمي أن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية كانت لثنيها عن مواقفها المبدئية والثابتة.

ودعا حسون إلى العمل المشترك لمواجهة المحاولات الغربية الرامية إلى تقسيم المنطقة وبث الفرقة بين أبناء الأمة خدمة للعدو الصهيوني، مشددا على ضرورة التصدي للفكر الإرهابي التكفيري والظلامي.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم لعودة الأمان والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية واعتزازهم بالانتصارات التي حققها السوريون على الإرهاب شعبا وجيشا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.