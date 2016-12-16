المفتي حسون من طهران: تحرير حلب بداية الانتصار في سورية

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن تحرير حلب من يد الارهابيين بفضل الإنجازات الأخيرة التي حققها الجيش العربي السوري والقوى الرديفة يشكل بداية الانتصار في سورية.

ولفت الدكتور حسون في كلمة له قبل خطبة وصلاة الجمعة في مسجد مصلى الامام الخميني في طهران اليوم إلى أن الإرهابيين جاؤوا ليقتلوا المسلمين.. والشعب السوري يقدم الشهداء دفاعا عن الحق وعن أرضه ووطنه.

وشكر حسون إيران شعبا وقيادة على دعمها المتواصل للشعب السوري في حربه ضد الارهاب مؤءكدا ان سورية ستبقى وفية لأصدقائها الذين ساندوها بوجه الحرب الكونية المفروضة عليها.

وكان حسون أكد في كلمة له أمس خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية الثلاثين أن سورية ولبنان وإيران أثبتت للعالم أن قوى الاستعمار هي التي أشعلت نيران الحروب والفتنة فى العالم الإسلامي منوها بالدعم الايراني والروسي لسورية في حربها ضد الإرهاب.