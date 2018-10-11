المفكرة الثقافية

< دعت مديرية الثقافة بريف دمشق لحضور ندوة بعنوان: “صفقة القرن ودور سورية في تقويضها” يشارك فيها: د. سليم بركات والباحث إبراهيم عبد الكريم، ويديرها مدير الثقافة غالب الزغبي وذلك في الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس في المركز الثقافي في جديدة عرطوز.

< تقوم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ نشاط اليوم المفتوح للتعريف بالفعاليات التي أقامتها الجمعية وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح بعد غد السبت في دار الأسد للثقافة في اللاذقية.

< بحضور رسمي وشعبي ستقام مراسم تشييع ودفن المرحومة الفنانة الألمانية اورسولا باهر في كنيسة اللاتين بباب توما وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس