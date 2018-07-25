المفوضية الأوروبية تتحد مع اليونان لإطفاء الحرائق

أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بأن تسع دول أوروبية عرضت على اليونان المساعدة في إخماد الحرائق التي راح ضحيتها 79 شخصا.

وجاء في بيان للمفوضية أن “إسبانيا وبلغاريا والبرتغال ومالطا وكرواتيا والجبل الأسود عرضت أيضا مساعدة اليونان من خلال آلية الدفاع المدني”.

وكانت إيطاليا ورومانيا وقبرص قد أرسلت بالفعل معدات وأطقم إنقاذ إلي اليونان.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية نقلا عن المفوض الأوروبي لإدارة المساعدات الإنسانية والأزمات، كريستوس ستيليانيديس، الموجود الآن في أثينا: “من خلال آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي، ساعدنا في حشد الطائرات

وتشهد اليونان منذ الاثنين الماضي أسوأ حرائق خلال عشر سنوات، والتي تسببت بمقتل 79 شخصا وتم إعلان حالة الطوارئ.